  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Smailagica Polje
  4. Casa rural Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin

Casa rural Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin

Smailagica Polje, Montenegro
de
$231,201
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28285
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kolašin
  • Pueblo
    Smailagica Polje

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju je kuća u Kolašinu, idealno pozicionirana – samo 2 km od centra grada i 7 km od Ski centra Kolašin 1450, sa asfaltiranim prilazom, okružena prirodom i smještena tik uz potok, što joj daje poseban ugođaj i ambijent.Objekat se sastoji od:🔹 Prizemlja – površine 75 m² + 6 m² ostave, idealno za dnevni boravak, kuhinju i druge zajedničke prostorije🔹 Sprata – gdje se nalaze dva odvojena stana koji se mogu urediti kao apartmani ili spojiti u funkcionalan duplexStan 1: Osnova 36 m² + potkrovlje 24 m²Stan 2: Osnova 42 m² + potkrovlje 28 m²Ukupna površina dvorišta iznosi 166 m² i omogućava prostor za uređenje zelene zone, ljetnje terase ili dodatnih sadržaja.Objekat je u fazi sive gradnje, što budućem vlasniku ostavlja mogućnost da unutrašnjost uredi prema sopstvenim željama – za porodično stanovanje, vikendicu, ili turističko rentiranje, s obzirom na sve veću potražnju u ovoj regiji.✅ Asfaltni prilaz✅ Uz sami potok – predivno prirodno okruženje✅ Pogodno za adaptaciju u apartmane✅ Mirna lokacija nadomak centra✅ Veliki potencijal za turistički prihodKolašin je jedan od najperspektivnijih planinskih centara u Crnoj Gori, sa sve razvijenijom infrastrukturom, novim ski stazama i rastućom potražnjom za smještajem tokom cijele godine – kako zimi, tako i ljeti.

Localización en el mapa

Smailagica Polje, Montenegro
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$950,625
Cabaña Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$3,521
Cabaña Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,056
Cabaña Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Novo Selo, Montenegro
de
$1,53M
Cabaña Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$998
Está viendo
Casa rural Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Montenegro
de
$231,201
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$950,625
Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
de
$228,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
#en venta #budva #edificio nuevo APARTAMENTOS EN VENTA en BUDVA CENTAR? Ubicación: El centro de Budva Al mar y al casco antiguo : 5 minutos a pie El complejo residencial de élite BUDVA CENTAR también se encuentra muy cerca de atracciones turísticas (playas de lujo, restaurantes, c…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Cabaña House in the settlement Bjeliši in Bar
Cabaña House in the settlement Bjeliši in Bar
Cabaña House in the settlement Bjeliši in Bar
Cabaña House in the settlement Bjeliši in Bar
Cabaña House in the settlement Bjeliši in Bar
Cabaña House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Montenegro
de
$554,531
In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool th…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones