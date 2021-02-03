Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$822
ID: 28480
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan površine 50m², smješten na petom spratu stambene zgrade u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih ključnih sadržaja – marketa, kafića, restorana i šoping centra. Ispred zgrade je dostupan javni parking, a stan se izdaje isključivo bez kućnih ljubimaca. Cijena zakupa: 700€.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
