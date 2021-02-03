  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$134,965
ID: 28643
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
