Barrio residencial Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Na jednoj od najtraženijih i najmirnijih lokacija u Podgorici, izdaje se moderan trosoban stan površine 95 m², potpuno opremljen i spreman za useljenje.🔹 Struktura: prostran dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, tri komforne spavaće sobe🔹 Dva kupatila za veću udobnost i funkcionalnost🔹 Svijetao i prozračan raspored, sa pažljivo biranim namještajem🔹 Idealan za porodice ili pojedince koji traže luksuz i mir u samom centru grada📍 Lokacija: Profesorska zgrada – poznata po mirnom okruženju, odličnoj povezanosti i blizini svih važnih sadržaja (škole, marketi, restorani, šetališta).
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo