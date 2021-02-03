  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,760
7
ID: 28217
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na jednoj od najtraženijih i najmirnijih lokacija u Podgorici, izdaje se moderan trosoban stan površine 95 m², potpuno opremljen i spreman za useljenje.🔹 Struktura: prostran dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, tri komforne spavaće sobe🔹 Dva kupatila za veću udobnost i funkcionalnost🔹 Svijetao i prozračan raspored, sa pažljivo biranim namještajem🔹 Idealan za porodice ili pojedince koji traže luksuz i mir u samom centru grada📍 Lokacija: Profesorska zgrada – poznata po mirnom okruženju, odličnoj povezanosti i blizini svih važnih sadržaja (škole, marketi, restorani, šetališta).

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
