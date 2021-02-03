  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$411
2
ID: 28414
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42 m², smješten na 3. spratu stambene zgrade u ulici 8. marta, Zabjelo.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa sa prelijepim pogledom na rijeku Moraču Nenamješten – mogućnost uređenja prema sopstvenim potrebama     Pogodan za:   Stanovanje Kancelarijsku djelatnost ili tihi biznis     Cijena zakupa: 350 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji sa lakim pristupom glavnim saobraćajnicama. Za više informacija ili zakazivanje prezentacije, kontaktirajte nas.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$411
