Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Tivat

Tivat, Montenegro
$248,806
4
ID: 28760
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Sobre el complejo

Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

