Barrio residencial Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,115
ID: 28435
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto uključeno u cijenu Luksuzno i funkcionalno uređen prostor Nalazi se u blizini šoping centara, restorana, kafića, škole i svih ključnih sadržaja     Cijena zakupa: 950 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili poslovne ljude koji žele udoban život u savremenom gradskom ambijentu.   Za više informacija ili zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

