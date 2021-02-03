  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$107,972
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28586
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi na Zabjelu. Stan je ukupne kvadrature 43m2 i nalazi se na prvom spratu.Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na mirnoj lokaciji koja je odlicno povezana sa svim djelovima grada. 

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$182,422
Barrio residencial Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Montenegro
de
$822
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$253,500
Está viendo
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$107,972
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$161,681
Año de construcción 2025
Área 43–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
176,849
Apartamentos 2 habitaciones
87.0
355,575
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Complejo residencial Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
de
$89,541
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 32–60 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred z…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones