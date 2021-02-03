  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$352
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28592
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, na trecem spratu stambene zgrade na Zabjelh. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot. Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469,444
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
de
$1,00M
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$305,139
Está viendo
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$117,361
Prodaje se jednosoban stan ukupne povrsine 44m2!Stan se nalazi na trecem spratu zgrade na Tuskom Putu.Kompletno je opremljen i idealan je za zivot ali i za investiciju!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Barrio residencial Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Barrio residencial Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Barrio residencial Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Barrio residencial Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Barrio residencial Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Budva, Montenegro
de
$129,097
Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – os…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones