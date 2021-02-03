  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Donja Lastva, Montenegro
$404,896
ID: 28750
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Donja Lastva

Sobre el complejo

Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade.

Localización en el mapa

Donja Lastva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$939
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$305,139
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
Complejo residencial by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$131,246
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$217,118
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
de
$404,896
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
de
$524,055
Año de construcción 2020
Número de plantas 5
Complejo residencial de primera construcción con piscina.Un nuevo complejo residencial premium en la pintoresca ciudad de Djenovici en el Herceg Novi riviera. Las ventanas panorámicas ofrecen impresionantes vistas al mar, las montañas y el exclusivo proyecto Portonovi.En el territorio cerrad…
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
de
$818,298
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
Un nuevo hotel de lujo de 5 estrellas se encuentra en Budva, Montenegro a 10 metros del mar. El sello distintivo del complejo es su ubicación exclusiva en primera línea, ventanas panorámicas con vistas al mar, y la presencia de su propia infraestructura.En total, el hotel cuenta con 88 habit…
Agencia
VALUE.ONE
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 46m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se red…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
