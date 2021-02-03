  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,174
8
ID: 28202
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se trosoban stan površine 90 m² preko puta Ekonomske škole, smješten na prvom spratu. Stan je lijepo namješten i odmah useljiv, a u cijenu zakupa uključena su i dva garažna mjesta. Lokacija je veoma praktična i dobro povezana. Mjesečna kirija iznosi 1.000 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Está viendo
Barrio residencial Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,174
