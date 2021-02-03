  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$880
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28454
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se nemjsten dvosoban stan, povrsine 74m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trezarija, dvije spavace sobe, dva kupatila i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
de
$1,00M
Barrio residencial Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Budva, Montenegro
de
$194,819
Barrio residencial Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$493
Barrio residencial Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$293
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
de
$134,848
Está viendo
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$880
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Mostrar todo Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
de
$232,775
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Onia Hills Resort & Residences ofrece una notable selección de 55 habitaciones de un dormitorio y 10 residencias de dos dormitorios totalmente amuebladas, que van desde 63 a 92 metros cuadrados. Cada hogar combina diseño a medida, materiales de alta calidad y acabados excepcionales con funci…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$257,021
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones