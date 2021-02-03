  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Montenegro
$234,722
ID: 28423
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici

Sobre el complejo

Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan sa pogledom na more u Becicima!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na 7. Spratu zgrade!Stan posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!

Localización en el mapa

Becici, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$179,563
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Apart - hotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
de
$2,63M
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Barrio residencial One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Becici, Montenegro
de
$316,875
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
de
$234,722
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashi…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Tivat, Montenegro
de
$587,217
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 98–281 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo residencial exclusivo - los sueños de Dukley se encuentra en las inmediaciones de Porto Montenegro.Incluye tres bloques de apartamentos y una piscina en la azotea. Cada edificio cuenta con lujosos apartamentos y amplios áticos, diseñados perfectamente con los muebles de la más…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
1,29M
Apartamentos 3 habitaciones
281.0
4,11M
Propiedad comercial
164.0
3,31M
Agencia
VALUE.ONE
