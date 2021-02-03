  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$103,278
ID: 28486
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i svjetlost. Istočna orijentacija osigurava prijatnu jutarnju svjetlost. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini vrtića, škole, marketa i restorana, što ga čini idealnim za stanovanje ili izdavanje. Zgrada ima privatni parking sa rampom za stanare. ACijena: 88.000€.

Podgorica, Montenegro
Está viendo
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$103,278
