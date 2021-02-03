  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
ID: 28632
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot – u blizini Multicoma. U cijenu zakupa je uracunato privatno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Complejos similares
Barrio residencial Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$257,021
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$176,042
Barrio residencial Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Complejo residencial v Dobrote
Dobrota, Montenegro
de
$297,487
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$166,653
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Otros complejos
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba. Osnovne…
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
de
$364,293
Número de plantas 3
Centrale es una nueva adición al complejo de la Bahía de Luštica, combinando un retiro tranquilo con todos los beneficios de la vida cosmopolita.Este nuevo distrito se convertirá en el centro de la ciudad de Luštica Bay y en un floreciente barrio residencial. Construido con el diseño intelig…
