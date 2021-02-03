  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$645
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28378
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom. Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život. Stan se sastoji od: Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom Spavaće sobe KupatilaTerase U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada. Mjesečna cijena: 550 € Stan je odmah useljiv.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
de
$1,89M
Barrio residencial Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$158,438
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$190,125
Está viendo
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,056
Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Mostrar todo Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$587
Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones