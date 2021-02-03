Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno
U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom.
Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život.
Stan se sastoji od:
Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom
Spavaće sobe
KupatilaTerase
U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada.
Mjesečna cijena: 550 €
Stan je odmah useljiv.
Podgorica, Montenegro
