Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

Radovici, Montenegro
$394,333
5
ID: 28223
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Pueblo
    Radovici

Sobre el complejo

Prodaje se garsonjera površine 45 m² sa balkonom, smještena u naselju Centrale, svega 5 minuta vožnje do mora. Stan se nalazi na prvom spratu i posjeduje parking mjesto, kao i malu ostavu od 2,5 m². Kao vlasnik, imate pravo na korišćenje glavne plaže na Luštici i posebne popuste u svim restoranima i barovima na kompleksu. U sezoni se stan može izdavati po prosječnoj cijeni od 250–300 € po noći, što ga čini odličnom investicionom prilikom. Cijena: 336.000 €.

Localización en el mapa

Radovici, Montenegro
Alimentación
Ocio

