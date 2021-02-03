  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Stari Bar
  4. Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Montenegro
de
$215,064
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28581
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Stari Bar

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i idealan za zivot ali i za investiciju!Zgrada je radjena od najkvalitetnijih materijala. Termo blokovi su debljine 25cm, dok je izolacija ukupne debljine 10cm!U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori, a odmah preko puta zgrade je najveci projekat sa trznim centrom u Baru!Mogucnost kupovine garaze po cijeni od 15.000E!

Localización en el mapa

Stari Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Montenegro
de
$247,867
Barrio residencial Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Montenegro
de
$822
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$939
Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
de
$164,636
Está viendo
Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$215,064
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$73,351
Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$130,866
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Complejo residencial junto al mar en Tivat.Un moderno complejo residencial de primera clase con vistas al mar y acceso directo a la playa. Esta es una ofrenda de élite en una de las zonas más pintorescas de Tivat. Arquitectura elegante, impresionantes vistas de los acabados Adriáticos y de a…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Mostrar todo Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Budva, Montenegro
de
$821,787
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
Área 87–172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo hotel de lujo de 5 estrellas se encuentra en Budva, Montenegro a 10 metros del mar. El sello distintivo del complejo es su ubicación exclusiva en primera línea, ventanas panorámicas con vistas al mar, y la presencia de su propia infraestructura.En total, el hotel cuenta con 88 habit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
87.0
1,14M
Apartamentos 3 habitaciones
172.0
2,29M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones