Barrio residencial Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$516,389
9
ID: 28512
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se prostran trosoban stan površine 136m², smješten na četvrtom spratu stambene zgrade u centru Podgorice. Uz stan dolazi i dodatnih 60m² prostora u potkrovlju. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kaminom, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, od kojih master soba ima sopstveno kupatilo, dodatno kupatilo, tri balkona (jedan zastakljen). Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, podnim grijanjem, a prodaje se kompletno namješten. Zgrada posjeduje lift, a stan se nalazi na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

