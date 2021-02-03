  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$245,285
ID: 28302
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro povezana, u blizini svih neophodnih sadržaja.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
