  3. Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Montenegro
$140,833
ID: 28159
Última actualización: 1/10/25

Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!

Dalmatinska, Montenegro
