Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$645
6
ID: 28174
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban lijepo namjesten stan povrsine 68m2 na odlicnoj lokaciji Zagoric.Stan se nalazi na 2. spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift.Cijena: 550€

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

