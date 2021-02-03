  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Sutomore, Montenegro
$117,361
6
ID: 28347
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Sutomore

Sobre el complejo

Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepenicama koje vode do dvije spavace sobe i galerije! Nalazi se u blizini plaze i idealan je za investiciju i za zivot!

Localización en el mapa

Sutomore, Montenegro
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones