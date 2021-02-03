  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,347
10
ID: 28260
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba sa kaminomKuhinja i trpezarijaVelika ostavaKupatilo + odvojeni toalet sa tuš kabinomPosebna prostorija – garderoberDva ulaza (glavni i pomoćni)Karakteristike:Podno grejanje i sistem klimatizacijeKamin u dnevnoj sobiAlarmni sistemSistem za automatsko navodnjavanje u baštiUređena i privatna bašta – idealna za odmor ili druženjeIzdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
