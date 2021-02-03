Barrio residencial Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, gostinjski toalet, kao i kupatilo. Takođe, stan posjeduje ostavu za dodatnu funkcionalnost.
Orijentacija stana je istok-jug, što pruža odličnu količinu prirodne svjetlosti tokom dana. Zgrada je veoma mirna i ima samo dva stana po spratu, što garantuje intimnost i privatnost. Iako je stan u dobrom stanju, potrebna su određena ulaganja kako bi se prilagodio vašim željama i potrebama. Iako stan nema garažu, njegova pozicija i potencijal čine ga izuzetnom prilikom za kupovinu.
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo