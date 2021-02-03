Barrio residencial Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$316,875
ID: 28490
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, gostinjski toalet, kao i kupatilo. Takođe, stan posjeduje ostavu za dodatnu funkcionalnost. Orijentacija stana je istok-jug, što pruža odličnu količinu prirodne svjetlosti tokom dana. Zgrada je veoma mirna i ima samo dva stana po spratu, što garantuje intimnost i privatnost. Iako je stan u dobrom stanju, potrebna su određena ulaganja kako bi se prilagodio vašim željama i potrebama. Iako stan nema garažu, njegova pozicija i potencijal čine ga izuzetnom prilikom za kupovinu.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

