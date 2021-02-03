  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$146,701
7
ID: 28317
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze dom zdravlja, osnovna škola, vrtić, marketi i javni prevoz. Zgrada je novije gradnje i stan je odličan izbor kako za život, tako i kao investicija.

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

