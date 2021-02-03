  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$763
;
7
ID: 28343
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 58m2, smjesten na cetvrtom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
