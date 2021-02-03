  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial City Kvart, Garsonjera, Prodaja

Barrio residencial City Kvart, Garsonjera, Prodaja

Podgorica, Montenegro
de
$63,375
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28146
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)   📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici 🏢 Odlična prilika za investiciju ili život   Detalji stana: Površina: 25 m² Struktura: garsonjera Nalazi se u suterenu Namještena, odmah useljiva Privatno parking mjesto uključeno u cijenu   💰 Cijena: 54.000 €

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$145,920
Barrio residencial Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
de
$82,388
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$998
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$176,042
Está viendo
Barrio residencial City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
de
$63,375
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Mostrar todo Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
de
$494,647
Número de plantas 3
Área 109–135 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Horizon — un barrio exclusivo en la Bahía de Luštica.Descubre un espacio único donde las mañanas comienzan con el sol que se levanta sobre el mar, y los días se llenan con el silencio pacífico de campos de golf que se extienden al horizonte.Horizon es una zona residencial aislada y prestigio…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
1,41M
Apartamentos 3 habitaciones
135.0
1,66M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Mostrar todo Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Año de construcción 2027
Presentando Synchro Yards - el nuevo y esperado barrio residencial de Porto Montenegro, diseñado para aquellos que aprecian el lujo, la comodidad y la inspiración.Situado en el paseo marítimo, justo al lado del agua, esta zona está destinada a convertirse en la opción número uno en popularid…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Barrio residencial Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
de
$822
Izdaje se dvosoban stan – Strogi centar grada   📍 Lokacija: strogi centar grada 🚗 Parking: obezbijeđen, pod rampom 🏠 Struktura: dvosoban stan 💶 Cijena: 700 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, idealan za one koji žele udobnost života u centru. Parking mjesto pod rampom je uključ…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones