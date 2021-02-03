Barrio residencial New residential building in Bar

  1. Realting.com
Bar, Montenegro
$2,171
10
ID: 28628
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: 73,90m2, 79,90m2, 83,75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850 EUR/m2 do 2.100 EUR/m2. Završetak radova planiran je za sredinu 2026. godine.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
