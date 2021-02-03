  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$264,063
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28364
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz stan!Vrijedi pogledati.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$112,667
Barrio residencial Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$122,293
Complejo residencial A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
de
$450,110
Está viendo
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$264,063
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Mostrar todo Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
de
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$241,764
Prodaje se trosoban stan ukupne kvadrature 74m2 (U listu upisan 65m2) u ulici 4. Jula.Stan je kompletno renoviran i nalazi se na poslednjem 8. Spratu zgrade koja posjeduje lift.Prodaje se sa svim stvarima!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashi…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones