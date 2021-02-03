Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$156,090
ID: 28166
Última actualización: 1/10/25

    Montenegro
    Municipio de Podgorica
    Podgorica

Prodaje se jednosoban nov, lijepo namjesten stan povrsine 43m2 koji se nalazi na Bul. Veljka Vlahovica - Stari Aerodrom.Jugozapatno je orijentisan i nalazi se na 4. spratu stambene zgrade.

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Jednosoban Stan u sklopu kuce, Donja Gorica! Izdaje je veći opremljen jednosoban stan u Donjoj Gorici! Stan je ukupne površine 50m2 i nalazi se na prizemlju kuce! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$125,576
Na prodaju jednosoban stan u privatnom kompleksu od tri zgrade na Zabjelu!   Stan se nalazi na petom spratu zgrade, ciji je investitor Kips Gradnja!   Uz stan dolazi jedno parking mjesto pod rampom!
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
CONCORD NEKRETNINE
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
