  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$822
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28218
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije pet friendly. Mjesečna kirija iznosi 700 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$234,722
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Budva, Montenegro
de
$821,787
Barrio residencial Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$211,250
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Barrio residencial Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Está viendo
Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$150,222
Prodaje se stan od 48m2 na IV spratu zgrade Čelebić - City Key. Stan je orjentisan sjever istok, nalazi se na ćošku zgrade sa velikom terasom i otvorenim pogledom.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Izdaje se jednosoban stan u City kvartu, površine 41 m², smješten na prvom spratu. Stan je funkcionalan i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 450 €. Idealan je za pojedince ili parove koji žele da…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Mostrar todo Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
de
$164,636
El complejo VUELO SOBRE BECICI (traducido del español como "vuelo sobre Becici") está situado en la ladera de la Riviera de Budva, en Becici, en un lugar pintoresco y ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como la abundancia de vegetación, crean una a…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones