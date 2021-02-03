Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom i moderno opremljenom kuhinjom, što stvara otvoren i prijatan ambijent za svakodnevni boravak i druženja. Ima tri spavaće sobe – od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom – zatim dodatno kupatilo, odvojen toalet i funkcionalan hodnik. Poseban kvalitet čine dvije prostrane terase koje nude prelijep pogled i idealan prostor za opuštanje.🔹 Prednosti:✔️ Prostran i svijetao stan od 130 m²✔️ Dvije terase sa otvorenim pogledom✔️ Master spavaća soba sa sopstvenim kupatilom✔️ Ograđeno dvorište i obezbijeđeno parking mjesto✔️ Mirna i tiha lokacija, a opet u neposrednoj blizini svih važnih sadržajaStan se nalazi u jednoj od mirnijih ulica, što garantuje privatnost i udobnost, dok istovremeno omogućava brz i jednostavan pristup centru grada i glavnim saobraćajnicama.Ova nekretnina predstavlja idealan izbor za porodice koje žele moderan, komforan i funkcionalan dom u srcu grada.
Dalmatinska, Montenegro
