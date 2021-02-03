Barrio residencial Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici

Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici

Dalmatinska, Montenegro
$1,526
ID: 28142
Última actualización: 1/10/25

Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom i moderno opremljenom kuhinjom, što stvara otvoren i prijatan ambijent za svakodnevni boravak i druženja. Ima tri spavaće sobe – od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom – zatim dodatno kupatilo, odvojen toalet i funkcionalan hodnik. Poseban kvalitet čine dvije prostrane terase koje nude prelijep pogled i idealan prostor za opuštanje.🔹 Prednosti:✔️ Prostran i svijetao stan od 130 m²✔️ Dvije terase sa otvorenim pogledom✔️ Master spavaća soba sa sopstvenim kupatilom✔️ Ograđeno dvorište i obezbijeđeno parking mjesto✔️ Mirna i tiha lokacija, a opet u neposrednoj blizini svih važnih sadržajaStan se nalazi u jednoj od mirnijih ulica, što garantuje privatnost i udobnost, dok istovremeno omogućava brz i jednostavan pristup centru grada i glavnim saobraćajnicama.Ova nekretnina predstavlja idealan izbor za porodice koje žele moderan, komforan i funkcionalan dom u srcu grada.

Dalmatinska, Montenegro
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Otros complejos
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones