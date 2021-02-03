  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,291
8
ID: 28412
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,291
