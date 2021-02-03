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Piso en edificio nuevo Pole

Polje, Montenegro
de
$71,321
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3
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ID: 19644
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Pueblo
    Polje

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Apartamentos en un edificio en construcción de un desarrollador confiable. Finalización de la construcción - diciembre de 2024. Ubicación: Bar, Polo. Se pueden adquirir apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Hay 5 tipos de apartamentos en venta. Apartamentos con vistas a la ciudad y a la montaña. Área de apartamento desde 40,16-72,93 m2. Apartamentos de un dormitorio: 40,16 y 46,11 m2. Apartamentos de dos habitaciones: 62,16, 64,63, 72,93 m2. Los apartamentos se alquilan completamente terminados, baño completo, laminado/gres, ventanas de plástico REHAU, puertas interiores, puerta de entrada blindada, paredes insonorizadas, aire acondicionado. Se levantaron la planta baja y dos plantas. Hay plazas de aparcamiento alrededor del edificio. Hay garajes subterráneos, pero según su plano se determina un almacén en la planta baja, ya que no se vende gran espacio de almacenamiento. En la planta baja hay un local comercial repartido en toda la superficie del piso. Distancia del mar - 1,5 km. A dos minutos a pie hay una tienda de comestibles Idea y una guardería y a veinte minutos a pie hay una escuela. El centro está a 5 minutos en coche. Posibilidad de recibir cuotas hasta el final del pago (el cronograma de pago individual se discute con el desarrollador). Al adquirir estos apartamentos, el comprador no paga el 3% de impuesto

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 40.2 – 46.1
Precio por m², USD 1,833
Precio del apartamento, USD 77,942 – 89,490
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 62.2 – 72.9
Precio por m², USD 1,833
Precio del apartamento, USD 120,640 – 141,542

Localización en el mapa

Polje, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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Piso en edificio nuevo Pole
Polje, Montenegro
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