Piso en edificio nuevo Pole

Apartamentos en un edificio en construcción de un desarrollador confiable. Finalización de la construcción - diciembre de 2024. Ubicación: Bar, Polo. Se pueden adquirir apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Hay 5 tipos de apartamentos en venta. Apartamentos con vistas a la ciudad y a la montaña. Área de apartamento desde 40,16-72,93 m2. Apartamentos de un dormitorio: 40,16 y 46,11 m2. Apartamentos de dos habitaciones: 62,16, 64,63, 72,93 m2. Los apartamentos se alquilan completamente terminados, baño completo, laminado/gres, ventanas de plástico REHAU, puertas interiores, puerta de entrada blindada, paredes insonorizadas, aire acondicionado. Se levantaron la planta baja y dos plantas. Hay plazas de aparcamiento alrededor del edificio. Hay garajes subterráneos, pero según su plano se determina un almacén en la planta baja, ya que no se vende gran espacio de almacenamiento. En la planta baja hay un local comercial repartido en toda la superficie del piso. Distancia del mar - 1,5 km. A dos minutos a pie hay una tienda de comestibles Idea y una guardería y a veinte minutos a pie hay una escuela. El centro está a 5 minutos en coche. Posibilidad de recibir cuotas hasta el final del pago (el cronograma de pago individual se discute con el desarrollador). Al adquirir estos apartamentos, el comprador no paga el 3% de impuesto