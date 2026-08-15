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Locales comerciales en venta en Malta

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La Valeta
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San Julián
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Sliema
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Restaurante, cafetería en Birzebbuga, Malta
Restaurante, cafetería
Birzebbuga, Malta
Restaurante Birzebbuga Un amplio local de restaurante situado en Birzebbuga, situado en una …
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Propiedad comercial en Fgura, Malta
Propiedad comercial
Fgura, Malta
Este garaje de planta baja en Fgura cuenta con una excelente ubicación y un alojamiento conf…
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Tienda en Qormi, Malta
Tienda
Qormi, Malta
Corner shop class 4b, 65m2, en la zona ocupada de vibrante centro comercial - Qormi. Gran po…
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Propiedad comercial en Gzira, Malta
Propiedad comercial
Gzira, Malta
Un garaje de 2 a 3 coches en Level -2 (Freehold) Medición: 11m x 5.20m
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Propiedad comercial en Xewkija, Malta
Propiedad comercial
Xewkija, Malta
Este es un gran garaje o espacio de almacén bajo un nuevo desarrollo. Se puede adjuntar al e…
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Propiedad comercial en Bugibba, Malta
Propiedad comercial
Bugibba, Malta
Dormitorios 1
Una excelente oportunidad para adquirir un restaurante terminado en una zona privilegiada en…
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TekceTekce
Tienda en Xaghra, Malta
Tienda
Xaghra, Malta
Esta espaciosa y versátil propiedad comercial ubicada en Rabat, Victoria Gozo, zona UCA, es …
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Tienda en Sliema, Malta
Tienda
Sliema, Malta
Una excelente oportunidad para adquirir una amplia propiedad comercial en una de las ubicaci…
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Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Es uno de sólo dos garajes dejados en el nuevo desarrollo en Victoria no lejos del hospital.…
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Propiedad comercial en Attard, Malta
Propiedad comercial
Attard, Malta
Un showroom de 190m2 en la zona central de Attard situado cerca de todas las comodidades con…
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Otro en Birkirkara, Malta
Otro
Birkirkara, Malta
Un garaje para 10 coches para uso privado en Birkirkara
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Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Nº de cuartos de baño 2
¡Atención a todos los empresarios, inversores y empresarios! Aproveche esta increíble oportu…
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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
Propiedad comercial
Zejtun, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Un garaje de 8 coches en Zejtun. En una amplia calle y zona tranquila. viene con un patio tr…
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Propiedad comercial en Ghajnsielem, Malta
Propiedad comercial
Ghajnsielem, Malta
Situado en Ghajnsielem, Gozo, este garaje de cierre ofrece una rara oportunidad para adquiri…
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Propiedad comercial en Sannat, Malta
Propiedad comercial
Sannat, Malta
Un garaje lo suficientemente grande para un coche y una motocicleta o almacenamiento. En el nivel -1
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Propiedad comercial en Iklin, Malta
Propiedad comercial
Iklin, Malta
Dormitorios 1
Una propiedad de primera ubicación con comercio continuo y gran exposición Ideal para Showro…
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Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Una oficina de 192 m2, moderna amueblada situada en una zona privilegiada en Birkirkara, fác…
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Propiedad comercial en Santa Venera, Malta
Propiedad comercial
Santa Venera, Malta
Un garaje de nivel callejero con un pequeño patio y un aseo. Aproximadamente 3.6 X 13 Mt
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Propiedad comercial en Birkirkara, Malta
Propiedad comercial
Birkirkara, Malta
Una tienda de 3 plantas terminada clase 4 en una zona central de Birkirkara en un buen comer…
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Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una tienda situada en una ubicación privilegiada en Gozo
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Propiedad comercial en Marsascala, Malta
Propiedad comercial
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Apartamentos contemporáneos y Ático para Vida Moderna. Un nuevo y elegante desarrollo que of…
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Propiedad comercial en Swieqi, Malta
Propiedad comercial
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Todo el bloque de apartamentos en venta ( completamente amueblado ) Swieqi Una excelente op…
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Otro en San Gwann, Malta
Otro
San Gwann, Malta
2 plazas de aparcamiento disponibles en San Gwann en una zona muy céntrica
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Propiedad comercial en Paola, Malta
Propiedad comercial
Paola, Malta
Dormitorios 2
Apartamento de dos dormitorios y Ático (su propio espacio aéreo) en Paola. La propiedad está…
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Propiedad comercial en Naxxar, Malta
Propiedad comercial
Naxxar, Malta
Un gran garaje de 5/6 coches con un pequeño patio trasero. Es de 13 pies X 66ft con un alto …
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Propiedad comercial en Zabbar, Malta
Propiedad comercial
Zabbar, Malta
"Descubre estos garajes situados en una ubicación privilegiada y central que ofrece el equil…
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Propiedad comercial en Tarxien, Malta
Propiedad comercial
Tarxien, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un bloque de desarrollo en Tarxien está disponible para la venta, ofreciendo una gran oportu…
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Otro en Xaghra, Malta
Otro
Xaghra, Malta
Un amplio garaje privado de 2 coches está disponible en Level -2, proporcionando aparcamient…
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Propiedad comercial en Zebbug, Malta
Propiedad comercial
Zebbug, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Zebbug Semi Garajes comerciales Clase 5B con Toilets * 88m2 500k * 104m2 600k * 119m2 800k *…
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Propiedad comercial en Senglea, Malta
Propiedad comercial
Senglea, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Este singular bloque de esquina de inversión en la costa de Senglea con un gran garaje con a…
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