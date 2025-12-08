Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Mosta, Malta

19 propiedades total found
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
3 plantas de garajes comerciales y showrooms. 1 planta-tiendas, 1 plaza de aparcamiento. Aún…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Parcela de esquina de tierra en 3 caminos Semi Industrial 45 x 80 Ideal para salón o bloque …
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
2 garajes comerciales estarán disponibles a partir de marzo 2020. Uno está en una carretera …
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Ubicado dentro de un complejo expansivo de 6 plantas, esta propiedad promete un potencial il…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Una tienda / oficina / Clinic de nueva construcción en una ubicación privilegiada en Mosta. …
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Carcasa de esquina Locales comerciales en una zona semi industrial situada en una pequeña pi…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Un coche semi sótano garaje, situado en una zona privilegiada en Mosta
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Un sótano de 1 coche cerradura garajes están disponibles precios comienzan desde Euro33.000 …
Precio en demanda
Oficina en Mosta, Malta
Oficina
Mosta, Malta
Situated in a central and convenient area of Mosta, this 74sqm office space offers an excell…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Un coche más garaje semisótano, situado en una zona privilegiada en Mosta
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM Commercial Space. Clase 4A. Primera, Segunda y Tercera Plan…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Un sitio de esquina de aproximadamente 138m2 en una ubicación muy buena en Mosta 4 más 1 áre…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
En venta en Mosta son estas 6 oficinas nuevas de marca.•Al estar tan cerca del bullicioso ce…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Comercial en muy buena ubicación en Mosta de 195m2 de profundidad de 100 pies con permiso de…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Una casa adosada esquina en Mosta cerca de todas las comodidades en uno de los lugares más p…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un bloque de 4 plantas cada planta que consta de 30m2 cada planta Ideal para una pequeña emp…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Una tienda de clase 4B en Mosta en una zona privilegiada con buen comercio de paso ideal par…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
1. GARAGE2Int. Area: 20.83m2 46.000 €1,000 2. GARAGE5Int. Area: 20.83m2 46.000 €1,000 3. GAR…
Precio en demanda
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
A limited selection of secure private garages is available for purchase in a prime Mosta loc…
Precio en demanda
