Locales comerciales en venta en South Eastern Region, Malta

76 propiedades total found
Propiedad comercial en Birgu, Malta
Propiedad comercial
Birgu, Malta
Dormitorios 1
Un restaurante situado en el paseo marítimo de Birgu disponible para la venta, zona interna …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Un gran Palazzo de unos 300m2 en una primera zona de Valletta Esta será en 5 o 6 plantas ya …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Tarxien, Malta
De inversiones
Tarxien, Malta
Dormitorios 2
Un palacio histórico en el corazón de Hal Tarxien compuesto de cuatro secciones el ala derec…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Paola, Malta
Propiedad comercial
Paola, Malta
Dormitorios 1
Almacenaje / Almacenamiento en semi sótano para la venta de aproximadamente 222m2 en una muy…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Floriana, Malta
De inversiones
Floriana, Malta
Dormitorios 1
Edificio de oficinas en una zona privilegiada en Floriana Precio es para el edificio como es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Tarxien, Malta
Propiedad comercial
Tarxien, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Worth veiwing ya que es un garaje trasero para encontrar donde se puede sacar 4 coches de su…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zejtun, Malta
Propiedad comercial
Zejtun, Malta
Dormitorios 1
Esta propiedad única se utilizó como una granja de animales con 2 habitaciones y una gran ár…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Senglea, Malta
Propiedad comercial
Senglea, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Este singular bloque de esquina de inversión en la costa de Senglea con un gran garaje con a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Tarxien, Malta
Propiedad comercial
Tarxien, Malta
Sótano amplio garaje con trastero. Freehold
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Marsa, Malta
Propiedad comercial
Marsa, Malta
Dormitorios 1
Sitio para desarrollar showroom/ oficinas/ garajes
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xghajra, Malta
Propiedad comercial
Xghajra, Malta
1 coche, 2 coches y 3 coches garajes disponibles parte de un nuevo bloque en Xghajra. Se com…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Un hermoso Palazzo en una zona privilegiada en Valletta. La propiedad se construye en cuatro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Unique Boutique Hotel en la mejor parte de Valletta la actual capital cultural de Europa. Es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Floriana, Malta
De inversiones
Floriana, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Situado en una de las mejores zonas de Furjana este singular Palazzo tiene un gran potencial…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Floriana, Malta
De inversiones
Floriana, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Un gran Palazzo en una zona privilegiada en la que consta de 25 habitaciones, ideal para hot…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xghajra, Malta
Propiedad comercial
Xghajra, Malta
Dormitorios 1
Situado en Xghajra Semi sótano 4 coche garaje + coche espacio en frente. Garaje incluye pequ…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Nuevo en el mercado un gran Palazzo en una zona privilegiada en Valletta. La propiedad const…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Senglea, Malta
Propiedad comercial
Senglea, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Gran garaje de nivel callejero con techo alto extra (frontera) , excelente ubicación (ideal …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina en La Valeta, Malta
Oficina
La Valeta, Malta
Oficina en planta baja en una ubicación privilegiada en Valletta que consta de la sala de of…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una de las calles más deseables de la ciudad capital es este no convertido, Palaz…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en La Valeta, Malta
Propiedad comercial
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
El garaje es una planta baja dentro de un complejo de garaje para ser utilizado como garaje …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en La Valeta, Malta
Propiedad comercial
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
BARGAIN - Oficina de VALLETTA/Shop en planta baja, situado en una parte muy ocupada de nuest…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Senglea, Malta
Propiedad comercial
Senglea, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una pequeña tienda linda en Senglea.•Medindo 9.5 pies de ancho por 22 pies de profundidad, s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Zejtun, Malta
De inversiones
Zejtun, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Unique Palazzino en una zona de la UCA en Zejtun. Con una huella de 200 m2, y un total de ap…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Marsa, Malta
Propiedad comercial
Marsa, Malta
Dormitorios 1
Site for Commercial Purposes to be Developed. El sitio es alrededor de 5177m2 (en realidad e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Paola, Malta
Propiedad comercial
Paola, Malta
Dormitorios 1
Garaje en venta en el corazón de Paola, a cinco minutos de la iglesia y todas las tiendas. E…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Paola, Malta
Propiedad comercial
Paola, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Venta en Paola•Actualmente se dispone de un nuevo desarrollo, con un área comercial adecuada…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Tarxien, Malta
Propiedad comercial
Tarxien, Malta
Un garaje de 1 coche de nivel callejero en Tarxien, se está vendiendo la propiedad libre
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Fgura, Malta
Propiedad comercial
Fgura, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Locales comerciales aproximadamente 250m2 altamente visibles al paso del comercio que consis…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Senglea, Malta
De inversiones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubre el encanto de este extraordinario Palazzino de tres plantas, situado en una de las …
Precio en demanda
Dejar una solicitud

