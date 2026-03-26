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Locales comerciales en venta en Zejtun, Malta

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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
Propiedad comercial
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Premium Maisonette de 3 dormitorios viv Modern Living in [Location] Esta espaciosa maisonett…
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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
Propiedad comercial
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Desarrollo residencial en Zejtun Altamente Localizado Introduciendo un bloque residencial b…
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De inversiones en Zejtun, Malta
De inversiones
Zejtun, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Un magnífico y espacioso Palazzo ofrece a la venta totalmente amueblado y mantenido en muy b…
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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
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Zejtun, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Un garaje de 8 coches en Zejtun. En una amplia calle y zona tranquila. viene con un patio tr…
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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
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Zejtun, Malta
Una gran oportunidad para invertir en un práctico 6/7 coche GARAGE en gran estado & ubicació…
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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
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Zejtun, Malta
Nuevos garajes en planta sótano en Zejtun 3.05m x 5.10m Rampa a garajes garajes está diseñ…
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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
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Zejtun, Malta
7 coches semi sótano garaje en una zona tranquila y en una calle amplia con yeso, agua y ele…
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Propiedad comercial en Zejtun, Malta
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Zejtun, Malta
Dormitorios 1
Esta propiedad única se utilizó como una granja de animales con 2 habitaciones y una gran ár…
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