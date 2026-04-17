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Locales comerciales en venta en Paola, Malta

12 propiedades total found
Propiedad comercial en Paola, Malta
Propiedad comercial
Paola, Malta
Dormitorios 2
Apartamento de dos dormitorios y Ático (su propio espacio aéreo) en Paola. La propiedad está…
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Paola, Malta
Últimos GARAGES Desarrollo de Paola Una selección limitada de garajes de nivel sótano (-2) …
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Paola, Malta
Un showroom orientado al sur con almacenamiento integrado, de más de 2.000 metros cuadrados,…
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Paola, Malta
Planta baja garaje de 110m2. Cuenta con 6 coches promedio, espacio para el baño y un patio c…
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Paola, Malta
Dormitorios 1
Complejo de vestuario / Bloque de oficina consta de cuatro plantas y dos pisos intermedios; …
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Paola, Malta
Dormitorios 1
Una esquina terminada Showroom en una ubicación privilegiada en Paola Property se encuentra …
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Paola, Malta
2 garaje en el sótano. Sostenimiento libre, cáscara, vendido en plan y estará listo para jun…
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Paola, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Venta en Paola•Actualmente se dispone de un nuevo desarrollo, con un área comercial adecuada…
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Dormitorios 1
Una premisa comercial de 3 plantas en un área arterial en Paola
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Dormitorios 1
Almacenaje / Almacenamiento en semi sótano para la venta de aproximadamente 222m2 en una muy…
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Paola, Malta
Dormitorios 1
Garaje en venta en el corazón de Paola, a cinco minutos de la iglesia y todas las tiendas. E…
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Paola, Malta
Dormitorios 1
Un outlet de cuatro plantas (68 m2 cada planta), en el corazón de Paola, Premise está totalm…
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