Locales comerciales en venta en Gozo Region, Malta

Victoria
10
44 propiedades total found
Propiedad comercial en Kercem, Malta
Propiedad comercial
Kercem, Malta
Esta magnífica propiedad comercial, situada en el encantador pueblo de Kercem, está ahora di…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Zebbug, Malta
De inversiones
Zebbug, Malta
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Este raro palazzo inconverso en Zebbug ofrece una oportunidad única para restaurar una resid…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zebbug, Malta
Propiedad comercial
Zebbug, Malta
Situado en la región pacífica de los locales comerciales de Zebbug. La propiedad es libre
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Dormitorios 1
NA
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Nadur, Malta
Propiedad comercial
Nadur, Malta
Apartamento 2 coche garaje 8.5 m por 2.77 m con almacenamiento adicional de 7 por 3m, en un …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Kercem, Malta
Propiedad comercial
Kercem, Malta
Garaje en venta en Kercem. Espacio para 1 vehículo a nivel del sótano. ¡Contáctanos hoy!
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Dormitorios 1
Garaje/ Almacén en dos plantas•43 x 108•430 m2• aseo y espacio para oficinas
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qala, Malta
Propiedad comercial
Qala, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Venta en el hermoso pueblo de Qala en un nuevo bloque de desarrollo es un espacio de oficina…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Este elegante Palazzo del siglo XVIII gira alrededor de un gran patio central y ofrece total…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Dormitorios 1
Nueva casa de invitados St Julians 32 habitación terminada en Shell para diciembre de 2019, …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ghajnsielem, Malta
Propiedad comercial
Ghajnsielem, Malta
2 Los garajes a nivel de calle o sótano están disponibles interconectados por un ascensor. U…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Kercem, Malta
Propiedad comercial
Kercem, Malta
Garage Space Car en venta en Kercem Ubicación: Kercem, Gozo, cerca de las escuelas, una farm…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sannat, Malta
Propiedad comercial
Sannat, Malta
Una gama de 1, 2 y 4 garajes de coches fijados en 2 niveles todos parcialmente terminados. P…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sannat, Malta
Propiedad comercial
Sannat, Malta
Todos los garajes son de nivel callejero. • Garajes internos tienen que compartir entrada co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Dormitorios 1
NA
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ghajnsielem, Malta
Propiedad comercial
Ghajnsielem, Malta
Un espacio de garaje de 1 coche más grande de lo normal en una cuadra en Ghajnsielem. ¡Perfe…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Gharb, Malta
Propiedad comercial
Gharb, Malta
Dormitorios 5
Ideal para un gran restaurante o un hotel boutique viene este triple frente Town House en el…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
1 de 5 garajes disponibles debajo de este impresionante bloque de apartamentos. Estos garaje…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Victoria, Malta
Propiedad comercial
Victoria, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una tienda situada en una ubicación privilegiada en Gozo
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ghasri, Malta
Propiedad comercial
Ghasri, Malta
Una selección de garajes disponibles en este tranquilo bloque en Ghasri. Los precios comienz…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Victoria, Malta
Propiedad comercial
Victoria, Malta
Increíble oportunidad!! Ofrecido para la venta es este hermoso Palazzo doble frente cubierto…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Victoria, Malta
Propiedad comercial
Victoria, Malta
Nº de cuartos de baño 2
Un restaurante pintoresco en el corazón de Victoria, Gozo. La propiedad es una casa de 650m2…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sannat, Malta
Propiedad comercial
Sannat, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Venta en Sannat es esta oficina situada en la planta baja con superficie interna de 89.80m2 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Xaghra, Malta
Propiedad comercial
Xaghra, Malta
Una gama de garajes con precios a partir de 32.000 € para un coche garaje que se vende total…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qala, Malta
Propiedad comercial
Qala, Malta
En esta planta baja del sótano hay 2 garajes que quedan como parte de este hermoso bloque. E…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Zebbug, Malta
Propiedad comercial
Zebbug, Malta
Una amplia gama de garajes que comienzan con un garaje de 1 coche subiendo a un garaje de 4 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sannat, Malta
Propiedad comercial
Sannat, Malta
• Todos los garajes son de nivel callejero. • Garajes internos tienen que compartir entrada …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Victoria, Malta
Propiedad comercial
Victoria, Malta
Dormitorios 1
4 habitaciones en planta baja en muy buena ubicación Ideal para una tienda o clínica
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Nadur, Malta
Propiedad comercial
Nadur, Malta
1 de 3 garajes disponibles debajo de este hermoso bloque situado en la campiña de Nadur. Cer…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Fontana, Malta
Propiedad comercial
Fontana, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Este impresionante edificio tradicional consta de zona comercial en la planta baja con permi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
