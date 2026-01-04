Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Ta Xbiex
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Ta Xbiex, Malta

3 propiedades total found
Propiedad comercial en Ta Xbiex, Malta
Propiedad comercial
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Restaurante completo 100 cubre altamente expuesto al paso del comercio disponible para venta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ta Xbiex, Malta
Propiedad comercial
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 1
Clase 4B Tienda a la venta. ¡Listo para entrar! 350m2 en dos plantas - Aire acondicionado - …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ta Xbiex, Malta
Propiedad comercial
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 1
Elegante villa con vistas a la Marina de Yate convertido en local de oficina con 4 coches ga…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir