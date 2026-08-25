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Locales comerciales en venta en Qormi, Malta

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44 propiedades total found
Tienda en Qormi, Malta
Tienda
Qormi, Malta
Corner shop class 4b, 56m2, en la zona ocupada de vibrante centro comercial - Qormi. Gran po…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Prime Industrial Unidad en venta - Ideal para almacén o garaje Situada en un parque industri…
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De inversiones en Qormi, Malta
De inversiones
Qormi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Magnífica casa adosada de 340 años en el núcleo de pueblo de Qormi. 17 habitaciones, patio c…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Un amplio almacén industrial situado en el codiciado área industrial Hal Qormi. La propiedad…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Locales comerciales / invernadero (460 m2) ubicados en la Zona Industrial Handaq. Propiedad …
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Qormi confidencialidad UCA Superficie viv Propiedad de propiedad libre con una cueva de homb…
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TekceTekce
Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Un garaje de 1 coche se vende en forma de concha. En zona muy céntrica en Qormi y cerca de t…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Una selección de 3 locales comerciales en una nueva zona de desarrollo en Qormi con clase 4B…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
QORMI - Esta antigua propiedad comercial en el U.C.A ofrece un potencial ilimitado para sus …
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Tienda en Qormi, Malta
Tienda
Qormi, Malta
Corner shop class 4b, 65m2, en la zona ocupada de vibrante centro comercial - Qormi. Gran po…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Un garaje en una zona muy privilegiada en Qormi. Esta propiedad consta de garaje, aseo y ofi…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Qormi - Un garaje de aproximadamente 90 metros cuadrados, diseñado para dar cabida a cuatro …
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Situado en Qormi, este garaje excepcionalmente espacioso está disponible para la venta y mid…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Nº de cuartos de baño 4
Sitio comercial en muy buena ubicación - Central Business District, W60xL60 Consta de 2 plan…
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Un almacén masivo de aproximadamente 3000m2 en una ubicación privilegiada en Qormi
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Handaq Nuevos almacenes de esquina ubicados en zona industrial tranquila en venta. -Aproxima…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Un comercial de esquina de aproximadamente 300m2, situado en una zona privilegiada en Qormi …
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Local comercial en una muy buena ubicación en Qormi de aproximadamente 8.28 mtrs por 44.10 mtrs
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
garaje de 21 pies x 84 pies
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Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Un almacén en Handaq
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Tienda masiva con permisos en un excelente sitio comercial. Planta baja 20ft X 220ft más una…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Una excelente oportunidad para adquirir un amplio garaje a nivel de calle en una zona conven…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Situado en un distrito bullicioso y de rápido crecimiento de Qormi, este flexible espacio co…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Spacious Semi-Basement Garaje de 6 coches en Prime Qormi Ubicación Una excelente oportunida…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Situado en una de las zonas más estratégicas y de alta visibilidad de Qormi, este amplio sho…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un gran garaje que puede alojar 8 coches con un pequeño patio y aseo situado en la zona indu…
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De inversiones en Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Qormi (San Gorg Area) - Uno de los grandes palacios llenos de affresci, situado en el corazó…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Semi sótano garaje en una ubicación privilegiada en Hal Qormi
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De inversiones en Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
A One-of-a-Kind 15th-Century Palazzo en Qormi A Rare Piece of Maltese Heritage Situado en l…
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Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Fábrica ubicada en el Área Industrial Handaq.5300m cuadrados de parcela.4 más 1 espacio aéreo
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