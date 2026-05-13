Programas de inmigración en Malta

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Malta Malta
de
$690,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 12 meses
Una visa de oro es un programa de residencia por ingreso que otorga a los nacionales no europeos un permiso de residencia a través de una inversión calificada. Precisamente proporciona acceso a la zona de Shengen y un paso a la residencia permanente o la ciudadanía. Los programas de visa de …
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Consulting VP Park SRL
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