Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Fgura
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Fgura, Malta

5 propiedades total found
Propiedad comercial en Fgura, Malta
Propiedad comercial
Fgura, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Nivel de calle garaje muy grande con techo alto extra, más un sótano completo subyacente, co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Fgura, Malta
Propiedad comercial
Fgura, Malta
Dormitorios 1
Una gran tienda en una ubicación privilegiada en Fgura. Buena clientela todo el año
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Fgura, Malta
Propiedad comercial
Fgura, Malta
Shop for sale or rent in Fgura with excellent passing trade exposure. Ideal for retail, offi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Fgura, Malta
Propiedad comercial
Fgura, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Locales comerciales aproximadamente 250m2 altamente visibles al paso del comercio que consis…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Fgura, Malta
Propiedad comercial
Fgura, Malta
Nº de cuartos de baño 4
No te pierdas la oportunidad de poseer esta espectacular propiedad comercial en venta! esta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir