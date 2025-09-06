Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Sliema, Malta

23 propiedades total found
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Esta propiedad se puede vender por su cuenta o se puede unir a otra propiedad comercial en T…
Oficina en Sliema, Malta
Oficina
Sliema, Malta
Espacio de oficina en Sliema: Ideal para Negocios y Belleza ? Ubicación: Central Sliema ? H…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Oficina muy luminosa y amueblada situada en el corazón de Sliema de 30m2
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Última Unidad Comercial de Clase 6 con un Área Interna de 200m2 en una de las mejores ubicac…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
SLIEMA Barracas en una parcela comercial de cuatro plantas de aproximadamente 1300m2 en plan…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Localización comercial en una muy buena ubicación en Sliema
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
En venta este gran restaurante en una muy buena ubicación Ideal para uso comercial
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Ubicación privilegiada (muy rara para encontrar en venta en tal área) Más de 17 metros de fr…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Un bloque de oficinas comerciales muy bien ubicado que consiste en una gran tienda en planta…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Este Guesthouse está situado en Sliema y a menos de 1 km de Balluta Bay Beach, y cuenta con …
De inversiones en Sliema, Malta
De inversiones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en una de las carreteras más prestigiosas y buscadas a pocos minutos de la playa, es…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
El garaje está situado en el nivel -2
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Una selección de 1 o 2 coches en Sliema desde el precio de Eur28,500 hasta Eur78,500
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Comercial terminado Locales adecuados para oficina o tienda cerca de Tigne Point Midi gran o…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Locales comerciales de nivel callejero con permiso de clase 4 situado en una carretera princ…
Oficina en Sliema, Malta
Oficina
Sliema, Malta
Un ático de oficina dúplex Sliema con terraza y espacio aéreo, con un total de 60m2 de super…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Se vende un garaje de un coche
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Un gran Duplex Comercial en una ubicación privilegiada en Sliema disfrutando de vistas al ma…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Venta Un restaurante bien conocido en una ubicación privilegiada disfrutando de exquisitas v…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
2 Garaje de coche situado en una zona altamente solicitada en Sliema, a poca distancia de Qu…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Office/Shop/Commercial en una ubicación privilegiada en Sliema ideal para notarios, defensor…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Sliema Sea Front - Oficina que mide una superficie total de 149m2 de los cuales 137m2 intern…
Propiedad comercial en Sliema, Malta
Propiedad comercial
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Rara oportunidad para adquirir esta bien establecida y fantásticamente posicionada, bar y re…
