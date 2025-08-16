Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en San Gwann, Malta

17 propiedades total found
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Una gran oportunidad para comprar un CAFETERIA / RESTAURANTE de medición aprox. 190 m2 en un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
SAN GWANN - Nivel de calle grande Garaje aproximadamente 165 m2•Situado justo fuera de una c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Un garaje de 2 coches en San Gwann, incluyendo almacenamiento en la parte trasera y espacio …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
San Gwann – Lujo terminado - 8 oficinas (con permisos) en dos plantas que se venden con inqu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Un semi sótano de tres coches garaje en San Gwann Garage es 10 cursos de alto
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Nº de cuartos de baño 2
¡Atención a todos los empresarios, inversores y empresarios! Aproveche esta increíble oportu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
espacio comercial
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
FINISHED - Semi-Basement Class 4a/b – 90m2 de planta abierta con espacio para cocina america…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Un comercial en San Gwann bueno para una boutique o papelería. 25 euros diarios
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Este amplio garaje, situado en la zona muy solicitada de San Gwann, es la propiedad perfecta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Una tienda de 2 niveles muy central en la calle principal de San Gwann está ahora a la venta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Un comercial en una zona privilegiada en San Gwann. Esta propiedad es de aproximadamente 200…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una oficina de 130m2 en San Gwann. Acabado pero no amueblado
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Local comercial aproximadamente 4000m2 construidos en una gran sala de exposición sobre el e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Una oficina de 150m2 pero también puede ser una tienda o una clínica está siendo vendida en …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
2 coche garaje, nivel base
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en San Gwann, Malta
Propiedad comercial
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Dos garajes de 1 coche en venta en San Gwann.•1 x sótano garaje @ 25K y 1 x sótano garaje ba…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
