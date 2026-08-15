Villas en venta en Malta

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144 propiedades total found
Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Introduciendo una magnífica Villa disponible como propiedad en venta en forma de concha, alo…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
ATTARD ANTE EXCLUSIVE SOLE AGENCY ANTE LUXURY FULLY DETACHED VILLA CON POOL - Sólo con Excel…
Precio en demanda
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta Villa le ofrece la última oportunidad de poseer una rebanada de paraíso. Ubicado en el …
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Elegante Villa independiente en Tal-Virtù, Rabat Situado en una generosa parcela de 340m2 e…
Precio en demanda
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta Villa le ofrece la última oportunidad de poseer una rebanada de paraíso. Ubicado en el …
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una zona tranquila y prestigiosa de Attard, esta villa moderna abarca cinco nivel…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta Villa le ofrece la última oportunidad de poseer una rebanada de paraíso. Ubicado en el …
Precio en demanda
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Experimente la vida de lujo en su mejor. Villa(4A) está en una parcela de 500m2 con un ampli…
Precio en demanda
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una villa totalmente separada disfrutando de hermosas vistas al país y al mar situadas en un…
Precio en demanda
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Villa en Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Esta impresionante villa de 5 dormitorios, 4 baños ofrece un lujoso y espacioso espacio habi…
Precio en demanda
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Villa 9 habitaciones en Attard, Malta
Villa 9 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
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Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una Villa totalmente independiente moderna terminó con altos estándares y se estableció en u…
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Villa en Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en venta Mosta Situado en una de las zonas más buscadas de la villa de Mostas…
Precio en demanda
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa unifamiliar vendida en forma de concha, midiendo aproximadamente 360 m2 en esta muy so…
Precio en demanda
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Villa en Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Majestic Chalet independiente que abarca casi 1.000 m2 con presencia arquitectónica sin igua…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 371 m²
Número de plantas 3
Town House in Sliema
$10,69M
VAT
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una Villa totalmente independiente en Mensija Prestigioso Situado en uno de los enclaves re…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Una Villa excepcional en una parcela masiva en la zona más exclusiva de Malta. Esta propieda…
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Villa en Luqa, Malta
Villa
Luqa, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una Villa impecablemente mantenida, de aproximadamente 1000m2. El alojamiento consta de un h…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Impecablemente mantiene Villa en esta prestigiosa zona de San Pawl tat-Targa. La propiedad c…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Una villa independiente de siete habitaciones situada dentro del muy deseable Santa Maria Es…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
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Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 6
Descubre esta exquisita villa de esquina separada en KAPPARA, acabada meticulosamente con lo…
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Villa en Birzebbuga, Malta
Villa
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A Villa En Birzebbugia midiendo 5 tumoli de tierra
Precio en demanda
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una rara oportunidad para adquirir una villa independiente semi, que se ofrece en forma de c…
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Situado en los jardines de Monterosa, esta villa excepcional se ofrece en la etapa previa a …
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Villa en Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
SANTA VENERA Situado en un barrio central y muy accesible, esta impresionante villa totalmen…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Situado en una de las zonas más buscadas de Melliehas, estas propiedades se encuentran en pa…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta villa situada en Birguma cuenta con una amplia cocina abierta, salón y comedor, junto c…
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