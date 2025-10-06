Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Senglea, Malta

4 propiedades total found
Propiedad comercial en Senglea, Malta
Propiedad comercial
Senglea, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Este singular bloque de esquina de inversión en la costa de Senglea con un gran garaje con a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Senglea, Malta
De inversiones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubre el encanto de este extraordinario Palazzino de tres plantas, situado en una de las …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Senglea, Malta
Propiedad comercial
Senglea, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una pequeña tienda linda en Senglea.Medindo 9.5 pies de ancho por 22 pies de profundidad, si…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Senglea, Malta
Propiedad comercial
Senglea, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Gran garaje de nivel callejero con techo alto extra (frontera) , excelente ubicación (ideal …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
