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Casas en Venta en Malta

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Sliema
12
Msida
3
Northern Region
185
Gozo Region
120
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628 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Bugibba, Malta
Casa 3 habitaciones
Bugibba, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en un barrio deseable entre Salina y Naxxar, esta casa totalmente amueblada y adosad…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en un tranquilo barrio pero convenientemente cerca de las comodidades diarias, esta …
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Luqa, Malta
Casa 3 habitaciones
Luqa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el núcleo de la aldea de Luqa dentro de un área de conservación urbana, esta casa…
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mosta, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el deseable Área de Conservación Urbana de Mosta, esta casa tradicional maltesa t…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada de 3 dormitorios en Zejtun, muy céntrica y cerca de todas las comodidades. Esta…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una tranquila zona residencial, esta acogedora casa adosada ofrece una cómoda vid…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Luqa, Malta
Casa 3 habitaciones
Luqa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el núcleo de la aldea de Luqa dentro de un área de conservación urbana, esta casa…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 4 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Enclavada en un tranquilo callejón privado dentro de la codiciada UCA de Birkirkara, esta ex…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en La Valeta, Malta
Casa 5 habitaciones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa casa de carácter, convertida y escondida detrás de los jardines del Bajo Barrakk…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Venera, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una hermosa casa adosada se vende semiconvertida con un jardín de 270m2 en santa Venera. sal…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Bahrija, Malta
Casa 3 habitaciones
Bahrija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta propiedad en Bahrija abarca aproximadamente 637 metros cuadrados dentro de un entorno r…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Mqabba, Malta
Casa 3 habitaciones
Mqabba, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Venta propiedad: una encantadora casa de caracteres en Mqabba que ofrece un excelente potenc…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Floriana, Malta
Adosado Adosado 6 habitaciones
Floriana, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Situado en un distrito UCA de Floriana, este excepcional adosado ofrece una rara oportunidad…
Precio en demanda
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Casa 1 habitacion en Qrendi, Malta
Casa 1 habitacion
Qrendi, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en una amplia parcela de 2.400m2, esta tradicional casa de campo en Qrendi ofrece un…
Precio en demanda
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Introduciendo una magnífica Villa disponible como propiedad en venta en forma de concha, alo…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un adosado de 2 dormitorios en Marsa. Muy central y cerca de todas las comodidades. Esta pro…
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Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Listo para moverse en casa adosada semi-Adosada en Zabbar Descubra esta hermosa casa adosad…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Qrendi, Malta
Casa 3 habitaciones
Qrendi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubra el encanto atemporal mezclado con la comodidad moderna en este excepcional adosado …
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Casa 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada situada en esta zona de la UCA de Victoria. La propiedad consta de un hall …
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Casa 4 habitaciones en Qala, Malta
Casa 4 habitaciones
Qala, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa rural situada en las afueras y tranquilo pueblo de QALA , pero cerca de todas las comod…
Precio en demanda
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Casa en Bahrija, Malta
Casa
Bahrija, Malta
Ubicado en la pintoresca campiña de Bahrija, esta finca de 10-tumoli es un próspero paraíso …
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dingli, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dingli, Malta
Dormitorios 3
Una propiedad encantadora en venta en el pueblo de Dingli de 3 dormitorios ofrece una oportu…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en Rabat con un gran jardín trasero y espacio aéreo completo. La propiedad tien…
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Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa convertida de carácter situada en Zabbar, construida recientemente y terminada en 2…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
VICTORIA TOWNHOUSE: CASA UNA, Esta casa adosada bien planificada en Victoria, Gozo ofrece es…
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Casa 3 habitaciones en Saint Lawrence, Malta
Casa 3 habitaciones
Saint Lawrence, Malta
Dormitorios 3
FARMHOUSE / Ex Mill UCA Area, San Lawrenz, Gozo Una rara oportunidad para adquirir una gran…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Venta: Encantadora casa adosada en Zabbar Esta acogedora y totalmente amueblada casa adosad…
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
ATTARD ANTE EXCLUSIVE SOLE AGENCY ANTE LUXURY FULLY DETACHED VILLA CON POOL - Sólo con Excel…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Balzan, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta casa adosada recientemente lista cuenta con tres dormitorios y tres baños, situado en l…
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Paola, Malta
Adosado Adosado 6 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Propiedad de inversión de alquiler de 6 dormitorios en Paola, casa de 3 plantas, potencial d…
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